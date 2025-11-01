Некоторых из них очень трудно узнать.

В ночь на 1 ноября в Соединенных Штатах Америки и многих других странах праздновали Хэллоуин. Люди надевали жуткие костюмы и украшали свои дома тыквами и страшным декором.

УНИАН собрал самые яркие костюмы известных во всем мире знаменитостей, которые также любят этот праздник.

Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев вместе с подругой Эрикой Барштейн выбрали для празднования образы куклы Чаки и ее невесты. Новый макияж и прическа изменили актрису до неузнаваемости.

Американская модель и телевизионная персона Хейли Бибер показалась подписчикам в костюме Эластикгерл - вымышленной персонажки франшизы Pixar "Суперсемейка".

Певица Кристина Агилера вместе с мужем Мэтью Ратлером воплотили образы пиратки и капитана "Летучего голландца" из фильмов "Пираты Карибского моря".

Актриса и певица Леди Гага также поразила фанатов невероятным костюмом. "Я - Эдемский сад (и его садовник). С праздником Хэллоуина всех могильщиков. С любовью, Матушка-монстр", - написала она в Instagram.

Легендарная Мадонна также не обошла Хэллоуин - она оделась как домохозяйка в стиле 1950-х, но с темным горор-оттенком.

Светская львица Пэрис Хилтон устроила фотосессию в образе женщины-кошки.

А Кортни Кардашьян вместе с мужем Трэвисом Баркером выбрали образы Джека Скеллингтона и Салли из мультфильма "Кошмар перед Рождеством".

