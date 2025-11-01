Они также рассказали, что вы можете сделать, чтобы снизить давление.

Высокое кровяное давление крайне опасно для организма. Если его не лечить, оно может привести к склерозированию артерий, инсульту, повреждению почек и даже раннему снижению когнитивных способностей и деменции.

Кардиологи в статье для Prevention объяснили, какие детали в образе жизни и состоянии здоровья могут способствовать повышению артериального давления, а также какие изменения можно внести, чтобы справиться с ними и вернуть свои показатели в здоровый диапазон.

1. Вы едите слишком много обработанных продуктов

Избыточное потребление натрия напрямую влияет на артериальное давление. "Больше соли — больше натрия в крови, который затем вытягивает воду из окружающих тканей в сосуды и увеличивает объём крови", говорит кардиолог Амнон Бениаминовиц.

Видео дня

Кроме того, рацион с большим содержанием обработанных продуктов может привести к увеличению веса, и "при избыточном весе организму приходится перекачивать кровь к большему количеству тканей, что может привести к повышению артериального давления", — сказал кардиолог Лоуренс Филлипс.

Решение проблемы: доктор Бениаминовиц рекомендует употреблять цельные продукты, такие как овощи, фрукты, цельнозерновые, бобовые, рыбу, орехи, семена и оливковое масло. Исследования связывают диету с высоким содержанием клетчатки со значительным снижением систолического артериального давления.

2. Вы регулярно выпиваете более одного алкогольного напитка в день

По словам доктора Филлипса, частое употребление алкоголя, особенно частые эпизоды запоя, может привести к хронически повышенному артериальному давлению.

Решение проблемы: Старайтесь выпивать только один напиток за раз, что эквивалентно 350 мл пива, 140 мл вина или 45 мл крепкого алкоголя.

3. Вы недостаточно активны

Как объяснил доктор Бениаминовиц, люди, ведущие малоподвижный образ жизни, как правило, страдают избыточным весом или ожирением, а, лишний вес является одной из основных причин высокого артериального давления.

Решение проблемы: двигайтесь.

Анализ почти 400 исследований показывает, что регулярные физические упражнения могут быть столь же эффективны, как и обычно назначаемые препараты от давления.

4. Вы постоянно находитесь в состоянии стресса

Гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин, учащают сердечный ритм, повышают артериальное давление, сужают кровеносные сосуды и расширяют зрачки, помогая нам быстро думать и действовать, объяснил доктор Бениаминовиц.

Решение проблемы: найдите свой дзен.

Физическая активность — один из самых эффективных способов снизить уровень гормонов стресса. Глубокое дыхание, медитация и йога, или даже чтение книги или прослушивание любимой музыки, также помогут контролировать уровень гормонов стресса.

5. Ваш социальный календарь пуст

Одиночество или социальная изоляция могут спровоцировать опасный выброс гормонов стресса, который повышает артериальное давление, считает доктор Бениаминовиц. Не говоря уже о том, что хроническое одиночество связано с депрессией, и исследования показали корреляцию между депрессией и последующим развитием гипертонии.

Как справиться: стройте планы и воплощайте их в жизнь.

6. У вас апноэ во сне (или вам говорят, что вы много храпите)

"Это приводит к нарушению сна и снижению уровня кислорода в организме, и одной из реакций организма является… повышение артериального давления", - говорит Филипс. Фактически, по оценкам, половина людей с гипертонией также страдают от синдрома обструктивного апноэ сна.

Решение проблемы: обратитесь к специалисту по сну.

7. У вас есть другие заболевания или вы принимаете некоторые определенные лекарства

К ним относятся проблемы со щитовидной железой, реноваскулярное заболевание, синдром Кушинга и ряд других. Кроме того, по данным клиники Майо, ряд распространённых лекарств может повышать артериальное давление, например, антидепрессанты, противоотёчные средства, зверобой, оральные контрацептивы.

Решение: следите за симптомами.

8. У вас есть семейный анамнез гипертонии

Чаще всего люди с семейным анамнезом гипертонии находятся в схожих условиях (аналогичное питание, малоподвижный образ жизни и т. д.), которые повышают риск развития гипертонии, и эти условия можно легко изменить.

"Вместо того, чтобы развить гипертонию в 30 или 40 лет, при оптимальном питании и образе жизни вы можете отсрочить её начало до конца 60 или 70 лет", - говорит доктор Бениаминовиц.

Ранее эксперты назвали 9 опасных продуктов, которые повышают кровяное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: