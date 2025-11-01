В течение прошлого месяца темпы российского продвижения существенно не изменились.

В октябре Россия оккупировала 267 кв км украинской территории, что почти не отличается от показателей сентября. Самый проблемный участок фронта - на Днепропетровщине и Запорожье. Такие подсчеты приводит украинский мониторинговый проект DeepState.

Как отмечают аналитики, занятая россиянами в октябре территория составляет около 0,04% от всей площади Украины. В целом же теперь враг контролирует 19,09% украинской территории.

"В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий на 2,3%", - отметили в Deep State.

Наибольшее продвижение в октябре агрессор имел в районе Новопавловки-Гуляйполя: на этот участок приходится 69% территорий, оккупированных в течение месяца, и всего 16% штурмовых действий.

На Покровском направлении интенсивность российских штурмов в целом оставалась на том же уровне, что и в сентябре, а на Лиманском отрезке - даже упала. Немного нарастили россияне свою активность в районе Константиновки, а также на Харьковском направлении - участок от Казачьей Лопани до Двуречанского.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как писал УНИАН, накануне стало известно, что спецподразделения ГУР начали контрнаступательные действия в районе Покровска. По неофициальной информации, украинские спецназовцы десантировались с вертолетов в северо-западной части города и начали его зачистку от россиян.

Также мы рассказывали, что Силы обороны сохраняют контроль над небольшим участком территории Курской области России. Представитель группировки войск "Курск" Александр Невидомый говорит, что россияне уменьшили свою активность там, но полностью не успокоились.

