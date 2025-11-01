Известно, что Россия начала использовать эту ракету для ударов по Украине.

Российские крылатые ракеты 9M729 являются аналогом ракет "Калибр", которые Украина сбивала в количестве 9 из 10 запущенных. Об этом рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Эспрессо".

"Относительно крылатых ракет 9M729, которые Россия начала использовать, эта ракета способна нести ядерный заряд. И "Искандер-М" также способен нести ядерный заряд. И "Калибр" способен нести ядерный заряд. И модификация ракеты Х-102 несет ядерный заряд. Все крылатые ракеты способны нести ядерный заряд. Что это за ракета 9M729 и почему американцы так на нее отреагировали? В 2017 году западноевропейская разведка отследила, что россияне имеют новую ракету, и определила, что она может лететь на 2500 км. Эта ракета стандартно входит в номенклатуру вооружения комплекса "Искандеров", - отметил он.

Романенко добавил, что "Искандер" имеет три типа ракет. Первый - баллистика, то, что называется "Искандер-М". Вторая - "Искандер-К", которая является новой ракетой, на полметра длиннее стандартной, аналога советской ракеты Р-500, однако дальность имеет в пять раз большую. Эти две ракеты являются аналогами ракет "Калибр".

"Напомню, "калибры" мы сбивали в количестве 9 из 10 запущенных. То есть эта ракета хоть и новая, но такой особой угрозы не несет. Все типы крылатых ракет сбиваются, минимально - 4 из 5, а в лучшем случае - 9 из 10", - объяснил авиаэксперт.

Что известно о применении ракеты 9M729

Как сообщал Reuters, Россия ударила по Лапаевке, что на Львовщине, ракетой 9M729, которая может нести ядерную боеголовку. Прежде чем атаковать цель, это оружие пролетело 1200 км.

Отмечается, что применение этих ракет в Украине подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Использование Россией запрещенных в связи с ракетами средней и средней дальности ракет 9M729 против Украины в течение последних месяцев демонстрирует неуважение (президента Владимира) Путина к Соединенным Штатам и дипломатическим усилиям президента Трампа, направленных на прекращение войны России против Украины", - написал министр для Reuters.

Известно, что тогда, в результате атаки по Лапаевке погибла семья из пяти человек, среди которых 15-летняя девушка. Как оказалось, в результате российского удара погибла дочь военного. Отец девочки Владимир сразу же приехал с фронта, как получил трагическое известие.

"Позвонили утром. Хотя связи не было, я не знаю, каким чудом ко мне дозвонилась теща. Вечером еще списались. Она (дочь, - ред.) спросила, как я. Я ответил: "Все ок. Как ты?". Отписала: "Тоже все ок". И утром уже такая новость", - рассказал мужчина.

