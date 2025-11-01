Российские оккупанты, которые зашли в Покровск, преимущественно скрываются. Об этом рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире "Киев24".
По его словам, эти солдаты сейчас ждут подкрепления и помощи.
"Они понимают, куда они попали. Это мы слышим из перехватов, из того, что они пытаются передать своим основным силам. Правду они также не говорят, потому что их задача - сохранить свои жизни", - отметил Цехоцкий.
Офицер ВСУ добавил, что сейчас в городе проводятся очень активные мероприятия.
"Никто не собирается сдавать Покровск", - заверил он.
Ситуация в Покровске - последние новости
Ранее СМИ сообщали, что спецподразделения ГУР зашли в Покровск и начали зачистку. Источник журналистов "Суспільного" утверждает, что эти районы являются стратегически важными для украинской логистики.
В то же время украинские военные рассказали правду о ситуации в Покровске. По словам одного из высокопоставленных офицеров ВСУ, россияне контролируют уже около 60% Покровска и активно проникают в соседние Родинское и Мирноград.
В свою очередь пилот БПЛА, который вышел из Покровска, говорит, что украинские защитники, которые находятся на передовых позициях в городе, "уже в принципе в окружении" из-за постоянного просачивания и накопления российских сил.