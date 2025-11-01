Появились характеристики всех смартфонов серии Galaxy S26 / фото Samsung

В сеть утекли подробные характеристики всех смартфонов грядущей линейки Samsung Galaxy S26. Ожидается, что главным улучшением относительно S25 станут увеличенные сенсоры камер и более емкие аккумуляторы.

Информацией о характеристиках поделился ресурс Phone Arena. 

Характеристики Galaxy S26:

  • 6,3-дюймовый OLED-дисплей QHD M14
  • Обновленный основной датчик на 50 МП (1/1,3 или 1/1,56 дюйма)
  • 50 МП широкоугольная камера (вместо 12 Мп у S25)
  • Телефото на 12 МП с 3-кратным зумом (1/2.55 дюйма)
  • Exynos 2600 или Snapdragon 8 Gen 5 Elite в зависимости от региона продаж. 
  • Аккумулятор емкостью 4 200–4 300 мАч.

Характеристики Galaxy S26 Plus:

  • 6,7-дюймовый OLED-дисплей QHD M14
  • Обновленный основной датчик на 50 МП (1/1.3" или 1/1.56")
  • 50 МП широкоугольная камера (вместо 12 Мп у S25)
  • Телефото на 12 МП с 3-кратным зумом (1/2.55")
  • Exynos 2600 или 8 Gen 5 Elite в зависимости от региона продаж. 
  • Аккумулятор емкостью 4 900 мАч.

Характеристики Galaxy S26 Ultra:

  • 6,9-дюймовый OLED-экран QHD M14 с "умной" защитой от подглядываний
  • Обновленный основной сенсор на 200 Мп
  • Новый датчик для ширика на 50 Мп
  • 5-кратный телеобъектив 50 Мп и телевик 12 МП с более крупным сенсором – 1/2,55 дюйма.
  • Стилус S Pen
  • Exynos 2600 или 8 Gen 5 Elite в зависимости от региона продаж
  • Аккумулятор емкостью 5 400 мАч.

Помимо Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, в утечке фигурирует еще одна модель – S26 "More Slim". В характеристиках фигурирует 6,6-дюймовый OLED-экран, 50 Мп основная камера и гибридный 50-Мп датчик, функционирующий как ширик и телевик. Видимо, аппарат выйдет вместо отмененного S26 Edge.

Ранее появилась информация, что выход серии Galaxy S26 задержится на несколько месяцев – с января до марта. Инсайдеры говорят, что задержка связана с доработкой базовой версии и оптимизацией ИИ‑функций.

Также уже известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy S26 Ultra. Скругленные углы и переработанный блок камер, как ожидается, станут главными изменениями во внешнем виде грядущего флагмана.

