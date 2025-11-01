Продажи новых флагманов ожидаются в марте 2026 года, что позже привычного январского окна.

В сеть утекли подробные характеристики всех смартфонов грядущей линейки Samsung Galaxy S26. Ожидается, что главным улучшением относительно S25 станут увеличенные сенсоры камер и более емкие аккумуляторы.

Информацией о характеристиках поделился ресурс Phone Arena.

Характеристики Galaxy S26:

6,3-дюймовый OLED-дисплей QHD M14

Обновленный основной датчик на 50 МП (1/1,3 или 1/1,56 дюйма)

50 МП широкоугольная камера (вместо 12 Мп у S25)

Телефото на 12 МП с 3-кратным зумом (1/2.55 дюйма)

Exynos 2600 или Snapdragon 8 Gen 5 Elite в зависимости от региона продаж.

Аккумулятор емкостью 4 200–4 300 мАч.

Характеристики Galaxy S26 Plus:

6,7-дюймовый OLED-дисплей QHD M14

Обновленный основной датчик на 50 МП (1/1.3" или 1/1.56")

50 МП широкоугольная камера (вместо 12 Мп у S25)

Телефото на 12 МП с 3-кратным зумом (1/2.55")

Exynos 2600 или 8 Gen 5 Elite в зависимости от региона продаж.

Аккумулятор емкостью 4 900 мАч.

Характеристики Galaxy S26 Ultra:

6,9-дюймовый OLED-экран QHD M14 с "умной" защитой от подглядываний

Обновленный основной сенсор на 200 Мп

Новый датчик для ширика на 50 Мп

5-кратный телеобъектив 50 Мп и телевик 12 МП с более крупным сенсором – 1/2,55 дюйма.

Стилус S Pen

Exynos 2600 или 8 Gen 5 Elite в зависимости от региона продаж

Аккумулятор емкостью 5 400 мАч.

Помимо Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, в утечке фигурирует еще одна модель – S26 "More Slim". В характеристиках фигурирует 6,6-дюймовый OLED-экран, 50 Мп основная камера и гибридный 50-Мп датчик, функционирующий как ширик и телевик. Видимо, аппарат выйдет вместо отмененного S26 Edge.

Ранее появилась информация, что выход серии Galaxy S26 задержится на несколько месяцев – с января до марта. Инсайдеры говорят, что задержка связана с доработкой базовой версии и оптимизацией ИИ‑функций.

Также уже известно, как будет выглядеть Samsung Galaxy S26 Ultra. Скругленные углы и переработанный блок камер, как ожидается, станут главными изменениями во внешнем виде грядущего флагмана.

