Оборона Покровско-Мирноградской агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой и тому подобное.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечает, что российские захватчики платят самую дорогую цену в попытке захватить Покровск. Впрочем, окружения или блокирования города нет.

Как сообщил генерал в Telegram во время визита на фронт, он отработал в корпусах и воинских частях на Покровском направлении, где сейчас тяжелее всего, а также заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и имеющихся потребностях.

"В Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Однако окружения или блокирования городов нет, делаем все для осуществления логистики", - подчеркнул Сырский.

Также генерал отметил, что продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению вражеских сил из Покровска.

По словам Сырского, основное бремя лежит на плечах подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности операторов БпС, штурмовых подразделений. Также, по его распоряжению, в городе работают сводные группы Сил специальных операций, ВСП, СБУ, других частей Сил обороны Украины, в том числе Главного управления разведки МО Украины.

"Враг в Покровске платит самую дорогую цену за попытки выполнить задание кремлевского диктатора по оккупации украинского Донбасса", - подчеркнул Сирский.

Кроме того, Силы обороны продолжают освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении.

"Покровск - держим. Мирноград - держим", - отметил Сырский.

Как добавил Главнокомандующий ВСУ, в нынешних сложных условиях крайне важно эффективное взаимодействие между подразделениями и скоординированное выполнение поставленных задач.

"Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БпЛА", - уверяет Сырский.

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным журналиста издания The Economist Оливера Кэролла, украинские силы пошли в контрнаступление в районе Покровска.

В то же время офицер ВСУ Сергей Цехоцкий заявил, что россияне, которые зашли в Покровск, скрываются в городе. Он отметил, что эти солдаты сейчас ждут подкрепления и помощи.

Также штаб-сержант 3 категории отделения коммуникаций 117 ОВМБр Александр Вовк сообщил, что с недавних пор российские оккупанты на Покровском направлении стали чаще использовать бронированную технику для наступательных действий. Таким образом они изменили тактику на этом направлении.

