Нарушителям грозят штрафы от 280 до 2800 евро.

Островное государство Мальдивы, известное своими лакшери-курортами, ввело жесткий запрет на курение для всех, кто родился после 2006 года. Норма касается в том числе и туристов, пишет DW.

Запрет вступил в силу с 1 ноября. Согласно новому закону, лица, родившиеся 1 января 2007 года или позднее не имеют права покупать, употреблять и даже продавать любые табачные изделия. Введением такого запрета власти страны надеются остановить распространение вредной привычки на новые поколения граждан.

При этом в стране уже действует полный запрет на электронные сигареты и вейпы – для всех, независимо от возраста. Это касается в том числе туристов, которым запрещено привозить с собой и пользоваться этими гаджетами.

Видео дня

Нарушителям обоих законов грозят солидные штрафы. За сигареты для молодежи – 50 000 руфий (около 2800 евро), а за вейпы – 5000 руфий (280 евро).

Запреты для туристов в других странах

Как писал УНИАН, в испанской Барселоне запретили экскурсии по барам, довольно популярный вид досуга в ряде стран Европы. Суть таких экскурсий заключается в том, что организаторы водят группу туристов по местным барам, попутно знакомя их с местными достопримечательностями и предлагая пробовать местные алкогольные напитки.

Также мы рассказывали, что в Греции туристам запретили собирать ракушки и гальку на пляжах. Так власти пытаются защитить местную экосистему и просто естественное состояние пляжей.

Вас также могут заинтересовать новости: