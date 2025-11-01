Некоторые исполнители уже не впервые выразили желание попробовать свои силы в песенном конкурсе.

Уже совсем скоро станет известно, кто прошел в логнлист на участие в Национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение-2026". Но пока организаторы шоу подытожили, сколько заявок получили в этом году.

На официальной странице Суспільного в Instagram появились впечатляющие цифры. В частности, 392 артиста подали свои заявки на конкурс, из них 313 сольных исполнителей и 79 групп. Кстати, среди желающих представить Украину на международной арене есть и 30 музыкантов, которые ранее уже были участниками или финалистами Нацотборов на "Евровидение" и "Детское Евровидение".

"В этом году мы получили 451 уникальную заявку. В это число не входят фейковые и повторные заявки. Это настоящие, самобытные заявки от разных артистов - как известных в среде "Евровидения", так и молодых исполнителей, еще неизвестных широкой аудитории. Приятно видеть много возвращений с прошлых Нацотборов. Значит артистам есть что донести миру, и Нацотбор готов быть для этого открытой площадкой", - отметила глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская.

Музыкальный продюсер конкурса Джамала также отреагировала на эту информацию.

"Это WOW! Невероятно благодарна каждому за доверие. Это большая ответственность и честь", - написала певица в своем Instagram.

К слову, заявки принимались с 3 сентября по 27 октября. По результатам отбора будет сформирован лонглист из 15 исполнителей, которые продолжат свое участие в конкурсе. Следующий этап - это прослушивание, на котором будет присутствовать Джамала. До 15 декабря будет сформирован список из 9 финалистов, а также пройдет онлайн-голосование, на котором украинцы выберут еще одного финалиста конкурса. К слову, финал Нацотбора запланирован на февраль 2026 года.

