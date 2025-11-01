Православный праздник сегодня в народе прозвали Акиндин и Пигасий.

2 ноября по новому церковному календарю в Украине вспоминают святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста, а также семь тысяч мучеников, которые пострадали за христианскую веру. О том, какие традиции и приметы связаны с этой датой, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

В православной традиции 2 ноября (по старому стилю это дата 15 ноября) вспоминают святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними семь тысяч христиан, погибших за веру во Христа.

Акиндин, Пигасий и Анемподист жили в IV веке. Все служили при дворе персидского царя Сапора II и тайно исповедовали христианство - христиан на те времена подвергали гонениям. Но об их вероисповеданиях все-таки донесли царю - мужчин вызвали на суд. там они открыто признали, что верят во Христа, за что и были приговорены к пыткам.

Предание гласит, что во время этих пыток сам царь Сапор начал хулить Бога, и тогда один из мучеников прокричал: "Да умолкнут твои уста!". Царь тут же онемел. Но Акиндин, сжалившись, проговорил молитву, и царь снова обрел дар речи. Правитель не оценил этого, а назвал колдовством и велел сжечь святых. Когда среди ясного дня вдруг пошел дождь и потушил огонь, то очевидцы этого, в том числе мать царя, уверовали во Христа. Акиндин, Пигасий и другие призвали всех креститься прямо под дождем. Разъяренный царь приказал казнить всех - тогда погибло около семи тысяч человек, среди которых была и мать царя.

2 ноября по новому стилю также вспоминают преподобного Маркиана Киринейского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - православная церковь чтит память святого великомученика Артемия Антиохийского.

С какими молитвами обращаются к святым, что можно и что сегодня нельзя делать

В этот день верующие обращаются к святым с молитвами о защите урожая, просят хранить дом, отвести беду и сохранить от пожара. Считается, что святые Акиндин и Пигасий покровительствуют житницам, амбарам и овинам (в которых хранят зерно).

В народе день прозвали Акиндина, Акиндина и Пигасия. Дату связывают с окончанием сельских работ и говорят, что сегодня святые обходят житницы и амбары: где порядок - тем хозяевам помогают, а нерадивых наставляют. Особое значение в этот день имеет огонь: в старину его не разжигали напрасно и не выносили из дома. Считается, что сегодня нужно до заката солнца помириться с теми, с кем в ссоре - тогда из жизни уйдут беды и неурядицы.

В православный праздник 2 ноября церковь, как и в другие даты, призывает не грешить и творить благие дела. Не одобряются ссоры, осуждение, зависть, жадность, нельзя отказывать в помощи тем, кто просит поддержки.

По народным приметам, в Акиндинов день не стоит совершать поспешных поступков, не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Также нельзя выносить из дома старые вещи: вместе с ними, по поверью, можно "вынести" счастье и удачу. Плохая примета дня - оставлять без присмотра огонь, в том числе и свечи, так как это может привести к пожару.

Погодные приметы 2 ноября

В народе говорят, что по приметам 2 ноября можно узнать, какой будет зима и будущий урожай:

иней на деревьях - будет неурожай зерновых;

галки расшумелись - к ясной погоде;

на дорогах грязь - будет тепло вплоть до декабря;

много галок и синиц во дворе - жди снега.

Одна из примет дня гласит: если сегодня выпадет снег, то уже не растает до весны, а зима будет суровой.

