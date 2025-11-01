Ведущий ответил на слухи о том, что на шоу все делается по сценарию.

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник ответил на распространенные слухи относительно финала романтического шоу. В частности, он признался, по сценарию ли выбирает главный герой себе избранницу.

По его словам, каждый мужчина делает на проекте личный выбор, который невозможно прописать или угадать заранее.

"Все, что происходит в проекте "Холостяк" - это личный выбор героев и их решения. Если наш главный герой решит не выбирать ни одну из девушек в финале, это его абсолютное право. Мы не вмешиваемся в его решение. Также и девушки имеют право не принять розу и уйти из проекта по собственному желанию. Мы снимаем реальную жизнь, и наш долг - показать тот выбор, который делают наши герои", - подчеркнул Григорий в интервью NV.

Он также добавил, что было бы сразу заметно, если бы "холостяки" всех сезонов действовали исключительно по сценарию, а не прислушивались к своему сердцу.

"Поверьте, если бы наш проект был просто элементом сценария, не было бы столько живых эмоций после финала. Настоящее реалити - это когда комментарии и вайб держатся годами. Это свидетельствует о том, что здесь была настоящая история", - отметил Решетник.

