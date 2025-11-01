Этот метод является альтернативой уже привычным тактикам, когда связь с дроном идет по радиоканалу или оптическому волокну.

Российская захватническая армия испытывает новую тактику применения FPV-дронов, в рамках которой связь обеспечивается через украинскую сеть мобильной связи. Об этом пишет в Телеграм украинский эксперт по военной связи и системам РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Фиксируем новую тактику россиян. В нашу сторону летит БПЛА "Молния", которая несет два FPV-дрона, но уже не простые, а с управлением через мобильную связь", - сообщил "Флэш".

По его словам, таким образом дрон-матка "подвозит" малые беспилотники к зоне стабильного покрытия LTE-связи, после чего FPV-дроны могут поражать цели на дополнительном расстоянии в 5-10 км от места их "высадки".

"Случаев становится все больше. Прошу всех принять во внимание", - добавил специалист.

