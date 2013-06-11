США посчитали запасы сланцевых нефти и газа во всем мире

Об этом сообщается в исследовании на сайте Управления энергетической информации США (EIA).

Второе место по объемам извлекаемых запасов занимают США (58 миллиардов баррелей), третье — Китай (32 миллиарда баррелей). Крупные запасы сланцевой нефти располагаются также в Аргентине, Ливии, Венесуэле и Мексике.

Мировые запасы этого вида нетрадиционного сырья оценены в 345 миллиардов баррелей, что составляет десять процентов от извлекаемых запасов всей нефти.

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В исследовании оцениваются также запасы сланцевого газа. По этому показателю первое место занимает Китай (31,57 триллиона кубометров), второе — Аргентина (22,71 триллиона кубометров), третье — Алжир (20 триллионов кубометров).

США, где добыча сланцевого газа сейчас наиболее развита, занимают четвертую строчку с запасами в 18,83 триллиона кубометров. Россия по запасам сланцевого газа оказалась на девятом месте с запасами в восемь триллионов кубометров, передает Лента.ру.

Ресурсы газоносных сланцев во всем мире оценены в 206 триллионов кубометров, что составляет 32 процента от мировых извлекаемых запасов природного газа.