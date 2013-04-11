Эксперты заявили, что сланцевого газа США хватит на 110 лет

Это самая высокая оценка запасов, которую давала группа за 48 лет своего существования. Она почти вдвое больше, чем 10 лет назад, и превышает предыдущую оценку, сделанную в 2010 г., на 486 трлн куб. футов, то есть на 25,6 %.

Об этом пишет в сегодняшнем номере деловая газета «Капитал».

«Если учесть 305 трлн куб. футов подтвержденных запасов газа, это означает, что общие запасы доступного в будущем газа в США сейчас равны 2689 трлн куб. футов. Этого хватит на 110 лет при нынешних темпах потребления. По оценкам 2010 г. запасов хватало на 100 лет», - говорится в статье «США нашли у себя запасы газа на 110 лет вперед благодаря сланцевой революции».

В материале отмечается, что увеличение текущей оценки было вызвано в основном переоценкой месторождений сланцевого газа в Аппалачском бассейне на востоке США, в котором находятся сланцы Ютика и Марцеллус, и также увеличением добычи такого газа и нетрадиционных ресурсов в Скалистых горах на западе.

Автор статьи Гай Чазан констатирует, что на сланцевый газ сейчас приходится 30 % общего потребления газа в США, в 2000 г. – приходился всего 1 %. Увеличение добычи в прошлом году позволило снизить цену на газ в США до рекордно низкой за последние 10 лет.

Доступность газа меняет промышленность США, поскольку этот ресурс сейчас все больше заменяет уголь при производстве энергии, а также нефть в нефтехимии и даже транспорте.

Председатель Государственной комиссии по полезным ископаемым Георгий Рудько не удивлен тем фактом, что запасы сланцевого газа превзошли ожидания.

«За последние десятилетия благодаря добыче сланцевого газа открыты гигантские породы природного газа. По некоторым оценкам, только в Северной Америке можно добыть несколько тысяч триллионов кубов газа. Кроме того, сейчас значительные технические достижения открывают путь к расширению использования сланцевого газа, который, по мнению западных специалистов, станет ресурсом десятилетия и изменит правила, и ценовую политику в угольной отрасли», - утверждает он.

Чиновник также добавляет, что в 2008 году объемы добычи газа в Штатах выросли на 7,5% и составил 41,7 млрд куб, а в 2011 году добыча газа составила 193 млрд. куб.

«То есть, в совокупности с этим показателем наряду с традиционным газом США впервые обогнало Россию по общей добыче газа», - сказал Рудько.

По его словам, согласно оценкам Госкомиссии по полезным ископаемым, запасы сланцевого газа в США, составляют от 5 до 7 триллионов кубических метров.