EUobserver: санкции ЕС часто не достигают результата

Санкции ЕС против третьих стран далеко не всегда достигают ожидаемого результата и не настолько жестки, как кажется, пишет EUobserver.

Издание отмечает, что санкции в виде запрета на въезд в ЕС выполняются достаточно жестко, и не распространяются лишь на случай участия официальных лиц в международных форумах и на случай лечения. Вместе с тем применение санкций в виде замораживания активов выполняется намного мягче.

Так, корабли иранской транспортной компании IRISL 149 раз посещали порты Бельгии и Нидерландов после введения санкций против этой компании в 2010 году. Еще одним примером издания приводит разрешение Кипра на осуществление заправки российского судна, перевозившего вооружение в Сирию. Кроме того, ссылаясь на нью-йоркскую неправительственную общественную организацию Avaaz, EUobserver отмечает, что две греческие компании закупили нефть в Сирии в прошлом году после введения санкций ЕС, а сирийский олигарх Раме МАХЛУВ, внесенный в перечень лиц, которые находятся под санкциями ЕС, имеет отношение к ресторанам и компаниям по недвижимости в Австрии и Германии.

Издание отмечает, что каждая страна-член ЕС выполняет санкции Евросоюза по-своему.

Так, например, Великобритания направляет в банки информационное сообщение о блокировании счетов лиц и компаний, подпавших под действие санкций ЕС. При нарушении данного решения банкам грозит уголовное расследование. Вместе с тем, отмечает EUobserver, в стране не проводится расследований относительно того, что в банке и кому именно принадлежит, а законодательство дает возможность скрыть реального владельца согласно положениям законодательства относительно того, что владельцем может считаться тот, кто имеет на руках необходимые документы.

Издание также приводит примеры выполнения решений о санкциях ЕС в Австрии и Кипре и делает вывод об отсутствии прозрачности в данном вопросе как на национальном, так и на общеевропейском уровне, поскольку страны-члены ЕС не информируют европейские институты, какие именно активы были заморожены.

Одна из причин слабости европейских экономических санкций, по мнению издания, заключается в слабости специальных служб стран-членов ЕС, которые, в итоге, обращают больше внимания на “стратегически важные режимы”, такие как иранский или сирийский, чем на такие страны, как Беларусь или Кот-д’Ивуар.

Еще одной причиной, по мнению EUobserver, является прагматизм.

“Мы должны быть очень осторожными в введении мер, которые могут тормозить санкции... Кипр никогда не был в восторге от санкций в любом случае. Страны, которым есть что спрятать, никогда не в восторге”, - цитирует издание высокопоставленного европейского дипломата.

Вместе с тем, главной причиной этого, по мнению издания, является отсутствие амбиций реально поразить представителей того или другого режима.

“Идет речь, скорее, о способности людей оперировать своими будущими активами и (политический – УНИАН) месидж, который это посылает, а также раздражение, которое это вызывает. Независимо от того, найдем ли мы или нет активы, находящиеся в банках, если вы сирийский бизнесмен – вы больше не положите деньги, скажем, во французский банк”, - заявил изданию европейский дипломат.