Новинка от Samsung получит очень тонкий корпус, но емкость АКБ составит всего 3900 мАч.

Грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Edge стал фигурантом нескольких утечек. Информаторы раскрыли полные характеристики гаджета, а также подтвердили его дизайн.

Спецификации и рендеры опубликовал немецкий новостной сайт WinFuture, зарекомендовавший себя массой подтвердившихся утечек.

Характеристики Samsung Galaxy S25 Edge (утечка):

Экран: 6,7 дюйма с разрешением 3120×1440 пикселей и частотой от 1 до 120 Гц, толщина рамок 1,32 мм, Corning Gorilla Glass Victus 2

6,7 дюйма с разрешением 3120×1440 пикселей и частотой от 1 до 120 Гц, толщина рамок 1,32 мм, Corning Gorilla Glass Victus 2 Процессор: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Snapdragon 8 Elite for Galaxy Камеры: основная камера 200 Мп с оптической стабилизацией и широкоугольный 12 Мп модуль с углом в 120 градусов.

основная камера 200 Мп с оптической стабилизацией и широкоугольный 12 Мп модуль с углом в 120 градусов. Память: 12 ГБ оперативной памяти вкупе с 256 либо 512 ГБ встроенной.

12 ГБ оперативной памяти вкупе с 256 либо 512 ГБ встроенной. Аккумулятор: 3900 мАч, поддержка быстрой зарядки на 25 Вт

3900 мАч, поддержка быстрой зарядки на 25 Вт Остальное: пылевлагозащита по стандарту IP68, Bluetooth 5.4, поддержка Wi-Fi 7.

Главной фишкой смартфона окажется его толщина – 5,8 мм без учета выступа блока камер. Таким образом, его будет удобно держать одной рукой и прятать в кармане брюк. Для сравнения, толщина корпуса Galaxy S25 составляет 7,2 мм, а S25 Ultra – 8,2 мм.

Видео дня

Стоимость Galaxy S25 Edge в Германии, согласно утечке, составит 1249 евро (~58 000 грн) за базовую версию. Презентация смартфона ожидается 13 мая.

Основным конкурентом Galaxy S25 Edge станет выходящий осенью iPhone 17 Air. Он будет даже тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, вероятно, дешевле, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

Также известно, что Samsung до конца года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

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