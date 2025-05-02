В украинский прокат фильм выйдет 28 августа 2025 года.

Кинокомпания Searchlight Pictures показала трейлер комедийной драмы "Роузы" (The Roses).

В центре сюжета – супруги Айви и Тео Роуз, чья жизнь, на первый взгляд, идеальна: успешная карьера, счастливый брак, замечательные дети. Но за фасадом этой безупречной семейной идиллии зреет буря. В то время как профессиональная жизнь Тео стремительно идет на спад, амбиции Айви только набирают обороты. То, что казалось партнерством, постепенно превращается в арену молчаливого противостояния, где накопленные обиды, ревность и соперничество становятся взрывоопасной смесью.

Лента снята по мотивам романа "Война супругов Роуз" 1981 года американского писателя Уоррен Адлер. Книга уже была экранизирована в 1989 году – тогда в одноименном фильме главные роли авторства актера Дэнни Дэвито, помимо него самого, сыграли Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер.

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Главные роли в новом фильме сыграли британские звезды Оливия Колман ("Лобстер", "Фаворитка", "Отец", "Вонка") и Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж", "В руках пса", "Игра в имитацию", сериал "Шерлок").

Также в нем задействованы Энди Семберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс"), Кейт МакКиннон ("Барби", "Охотники за привидениями"), Эллисон Дженни ("Я, Тоня", "Сенсация"), Шути Гатва ("Барби", сериалы "Сексуальное образование", "Доктор кто"), Джейми Деметриу ("Круэлла", сериал "Дрянь") и другие.

Снял фильм американский режиссер Джей Роуч ("Остин Паверс", "Знакомство с Факерами").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 28 августа 2025 года.

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