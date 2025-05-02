Возглавила рейтинг британская столица Лондон.

В то время как туристов призывают воздержаться от посещения мероприятий в рамках Pride 2025 в Венгрии, в мире еще достаточно городов, где рады участником крупнейшего в мире ЛГБТ-события года.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали города по всему миру, где к участникам Прайда относятся лучше всего – четыре из них находятся в Европе.

11 самых дружелюбных к ЛГБТ городов мира

Лондон, Великобритания Провинстаун, Массачусетс, США Окленд, Новая Зеландия Пуэрто-Вальярта, Мексика Барселона, Испания Нью-Йорк, США Берлин, Германия Сидней, Австралия Торонто, Канада Амстердам, Нидерланды Палм-Спрингс, Калифорния, США

Отметим, Месяц гордости ЛГБТ (LGBTQ Pride Month) впервые провели в США в 1970 году после так называемых Стоунволлских бунтов – серии протестов 1969 года за освобождение геев. Со временем акция распространилась и на многие другие страны мира.

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Традиционно в июне каждого года на улицах городов, принимающих участие в Прайде, устраиваются парады и другие мероприятия с участием ЛГБТ-сообщества. Кроме того, в местных культурных пространствах устраиваются просветительские мероприятия.

Также Прайд неоднократно проводился и в Киеве, что, в прочем, сопровождалось акциями протеста со стороны традиционно настроенных движений.

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