Зигзагообразный подход Трампа сбивает с толку наблюдателей, поскольку он постоянно колеблется между тактиками и перекладывает вину с одной стороны на другую.

После подписания соглашения о полезных ископаемых в Киеве Владимир Путин теряет расположение президента США Дональда Трампа, а украинский лидер Владимир Зеленский, наоборот - выбрался из немилости, пишет The New York Times. В то же время издание предостерегает от однозначных выводов о намерениях Трампа в отношении Украины, указывая на его слишком переменчивое поведение.

"Зигзагообразный подход президента сбил с толку наблюдателей, поскольку он колеблется между тактиками и перекладывает вину с одной стороны на другую и обратно. Усугубляют путаницу резкие разногласия среди помощников и советников господина Трампа относительно правильного подхода", - отмечает издание.

Издание отмечает, что невозможность выполнить свое обещаение о быстром прекращении войны в Украине вызывает у Трампа очевидное раздражение. И В настоящее время разочарование Трампа, похоже, переместилось с Зеленского на Путина. В то же время аналитики говорят, что выбор Трампа сложен, поскольку его желание достичь быстрого мира находится в противоречии с его врожденным недоверием к Зеленскому и его восхищением Путиным.

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Путин теряет расположение

Главный выбор, который предстоит у Трампу, — это бросить вызов Путину, отмечает NYT. Хотя ранее Трамп продемонстрировал готовность пойти на большие уступки Путину, в том числе признав российский контроль над Крымом, он дал понять, что Путин просит слишком многого.

"Раздражение, нетерпение и даже разочарование Трампа в отношении Путина значительно возросли", — сказал экс-посол США в Украине Уильям Б. Тейлор-младший. Трамп теперь может быть менее "зависимым" от российского лидера, чем в свой первый срок, сказал Тейлор, и поэтому более готов бросить ему вызов.

Зеленский выбрался из немилости

Аналитики заявили, что Зеленский успешно договорился о гораздо лучшей сделке по минералам, чем та, которая была первоначально представлена ​​его правительству в феврале. При этом Украина надеется, что, играя на сильном мотиве прибыли Трампа, сделка по минералам даст ему новый интерес к поддержке Украины.

Тем не менее, многие сторонники Украины скептически относятся к этому успеху. Ведь Трамп годами добивался расположения Путина, публично оправдывая свою военную агрессию и даже отвергая обвинения в том, что Путин замешан в коррупции, убийствах и военных преступлениях, пишет издание.

"В худшем случае для Украины Трамп объявит о прекращении помощи США Киеву и даст Путину зеленый свет на эскалацию своего наступления. Но это подвергает а Трампа риску "потерять" Украину в результате кровавой и хаотичной военной катастрофы, которая может затмить хаос вывода войск США из Афганистана в 2021 году, который Трамп называет национальным унижением", - отмечает NYT.

Трамп и война в Украине

После подписания соглашения об ископаемых администрация Трампа, похоже, переходит с пророссийских позиций на более дружественные к Украине.

В частности, Дональд Трамп впервые одобрил продажу оружия Украине. Государственный департамент США передал в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт оружия Украине. Как говорится на сайте Конгресса, сумма контакта - 50 млн долларов или более.

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