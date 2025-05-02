Уже в это воскресенье, 4 мая, граждане Румынии со второй попытки будут выбирать нового президента. Перевыборы были назначены после того, как Конституционный суд страны отменил результаты президентской гонки осенью 2024 года. Тогда, неожиданно для всех, победу одержал ультраправый кандидат Келин Джорджеску. Сейчас его горячий сторонник, правый кандидат Джордж Симион, по сути, перетянул на себя голоса избирателей Джорджеску, и декларирует себя как продолжатель его линии. Таким образом, Джорджеску не может участвовать в выборах, однако дело его, как говорится, живет и процветает.

Сразу две политические силы поддержали его идеи. Этими политическими силами стал POT Анны-Марии Гаврилы и AUR Симиона. Когда выяснилось, что Джорджеску не регистрируют кандидатом на выборы, Гаврила сняла свою кандидатуру в поддержку Симиона. И сейчас рейтинги Симиона достигают около 30%, что, с высокой вероятностью, обеспечит ему выход во второй тур.

Кроме того, примерно такое же количество избирателей поддержали партию AUR, РОТ и S.O.S. Дианы Шошоаке на выборах в парламент (фактически все они поддерживают Джорджеску, а он - их). И все это свидетельствует о том, что на самом деле сторонников Джорджеску в Румынии остается немало.

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Что касается оппонентов, то ведущих несколько, но у всех них есть определенные проблемы. С одной стороны, мы имеем кандидата от правящей коалиции национал-либералов и социал-демократов, - это Крин Антонеску. Он, в целом, имеет тоже достаточно высокие шансы на то, чтобы попасть во второй тур. Но он далеко не единственный кандидат, скажем так, от проевропейских сил.

В противовес ему мы имеем еще нескольких независимых кандидатов. Один из них - Никушор Дан, мэр Бухареста. Второй независимый кандидат - Виктор Понта, в прошлом - премьер-министр от партии социал-демократов, а ныне - независимый кандидат. Все они входят в пятерку ведущих кандидатов.

Кроме Антонеску, основным оппонентом Симиона, похоже, является Дан. Но в какой-то мере его голоса оттягивает на себя и Понта, потому что имеет за собой связи в социал-демократической партии. Некоторые ее ячейки его поддерживают, и эта поддержка не поступает к единому кандидату от правящей коалиции.

Также есть еще Елена Ласкони, которая в прошлый раз, когда выборы были отменены, проходила во второй тур. Сейчас она тоже баллотируется, входит в пятерку, но уже со значительно более низкими результатами. Интересно, что партия Ласкони, увидев, что у их руководительницы рейтинг не самый высокий и шансы пройти во второй тур невысокие, предложила свою поддержку Дану. Но с этим не совсем получилось, потому что партия Симионе AUR оспорила данное решение, мол, не сама Ласкони, а генеральный секретарь предложил эту идею.

Таким образом, если говорить о втором туре президентской гонки в Румынии, то Симион (если он там окажется), может проиграть Антонеску или Дану. Эти же двое имеют шанс выйти на положительной адженде.

Если же во втором туре вдруг окажется пара Симиона и Понты, тогда шансы возрастают у Понты. Несмотря на то, что он очень неоднозначный и местами даже токсичный политик, в такой паре будут выбирать "меньшее зло".

И еще один момент: есть шансы, что Симион выиграет и в первом, и во втором туре выборов. Тогда Румыния вступит в период солидной политической турбулентности, ведь будет происходить перманентный конфликт между президентом и правительством. И также нельзя исключать протестов в любом случае, независимо от того, кто из кандидатов победит. Если Симион победит, то могут протестовать сторонники его оппонентов, если проиграет, то могут выступить против сторонники Джорджеску.