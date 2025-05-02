Он помог отцу присвоить и продать акции предприятия.

В Монако правоохранители задержали сына экс-президента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева - Александра, который вместе с отцом подозревается в хищении активов промышленного гиганта. Как сообщает пресс-служба СБУ, разоблачена масштабная схема хищения активов АО "Мотор Сич".

"Установлено, что фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 млн долларов США. По результатам работы совместной следственной группы СБУ и Офиса Генпрокурора, правоохранительных органов Княжества Монако и Французской Республики в Монако задержан сын экс-президента Мотор Сичи, который вместе с отцом подозревается в хищении активов промышленного гиганта", - говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помог отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам. Для этого в то время еще руководитель "Мотор Сич" организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно занизил стоимость акций. Впоследствии он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене, а затем передал их большую часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.

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Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а на полученные доходы приобрели элитную недвижимость в странах Европейского Союза.

Как отмечают в СБУ, в ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного, на прибрежной вилле в Монако, и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

Сейчас сыну экс-президента "Мотор Сичи" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, одновременно новое подозрение получил отец фигуранта, который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Как уточнили в Офисе Генерального прокурора, совместная следственная группа провела обыски, задержала и допросила сына экс-владельца на территории Княжества Монако в апреле 2024 года.

Говорится, что указанная семья еще до 2014 года консолидировала более 65% акций оборонного предприятия, которые были оформлены на номинальных владельцев оффшорных компаний. После полномасштабного вторжения РФ отец и сын, понимая, что предприятие теряет рынки сбыта, без разрешения на передачу контрольного пакета акций монопольного украинского предприятия, продали их представителям иностранного государства.

В течение 2016-2025 годов сын экс-президента АО "Мотор Сич" в том числе на территории Франции и Монако легализировал незаконно полученные средства на сумму более 650 млн долларов.

По результатам следственных действий на территории Монако обнаружено многочисленное ценное имущество, оформленное на подконтрольных бывшему владельцу лиц.

"Мотор Сич" - новости

Как писал УНИАН, в октябре 2022 года в Запорожье задержали экс-нардепа, на тот момент являвшегося президентом компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. По данным СБУ, он сотрудничал с россиянами. В частности, предприятие уже после начала полномасштабного вторжения поставляло в РФ двигатели и другие запчасти для военных вертолетов.

В октябре 2023 года СБУ заявило о завершении расследования и передаче в суд обвинительного акта в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия.

Экс-президенту АО "Мотор-Сич" инкриминируют коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору, оказание содействия террористической организации, а также препятствование деятельности военных формирований в особый период (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 258-3, ст. 114-1 УК Украины).

Кроме того, суд удовлетворил иск Минюста о взыскании активов Богуслаева и его сообщника. В доход государства взыскано почти 600 млн грн, 11 объектов недвижимого имущества, 5 из которых - земельные участки, а также доли в уставном капитале 11 предприятий с капиталом 367,3 млн грн и другие активы.

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