Эксперты выбрали лучшие смартфоны 2025 года с точки зрения цена/производительность

Самый выгодный для приобретения флагман продает Red Magic. В бюджетном сегменте лидируют устройства Realme.

Команда бенчмарка AnTuTu составила новые рейтинги Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Списки актуальны по состоянию на конец апреля 2025 года. Учитывались розничные цены в Китае и мощность по среднему баллу в бенчмарке AnTuTu.

В самой дешевой категории, до 999 юаней (~140 долларов), лидером стал Nubia Mavericks. Аппаратная платформа девайса включает процессор Unisoc T760 и 6/8/12 ГБ оперативной памяти. На втором месте идет Vivo Y200t, а на третьем – OPPO K12x 5G.

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Далее идет топ смартфонов, которые в Китае продаются в диапазоне до 1999 юаней (~280 долларов). Десятку возглавил realme Neo7, сразу за ним – iQOO Z9 Turbo+. Аппаратной базой обоих смартфонов стал экс-флагманский процессор Dimensity 9300+. На третьем месте оказался Realme Neo7 SE со Snapdragon 8 Gen 3.

Смартфоны среднего класса – от 1999 до 2999 юаней (~420 долларов). Здесь лидируют Realme GT 7 (Dimensity 9400+), iQOO Neo 10 и OnePlus Ace 5 (оба работают на Snapdragon 8 Gen 3).

Лучшим смартфоном в категории до 3999 юаней (~555 долларов) стал Realme GT 7 Pro, за которым следуют iQOO 13 и Redmi K80 Pro. Все три устройства предлагают Snapdragon 8 Elite.

В рейтинге устройств до 4999 юаней (~690 долларов) лидирует Red Magic 10 Pro. OPPO Find X8s+ и Xiaomi 15 замыкают тройку.

Подборку флагманов (цена выше 5000 юаней) возглавляет Red Magic 10 Pro+. На втором месте – vivo X200 Pro. Далее – Honor Magic 7 Pro.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Примечательно, что устройствам Samsung не удалось прорваться в элиту.

Ранее авторитетные обозреватели собрали лучшие смартфоны 2025 года, которые не стоят космических денег. В топ попал даже телефон Apple и это не iPhone 16E.

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