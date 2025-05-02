Осадки ожидаются в основном на западе и севере страны.

Первые майские выходные в Украине будут с нестабильной погодой. Температура в большинстве областей повысится, но также во многих областях пройдут дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +8°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +13°, а днем +23°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +24°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье ночью +13°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

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В Луцке в субботу ночью +11°, днем +23°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +1°, днем +20°, ливень.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +8°...+26°. В воскресенье температура будет +12°...+30°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +10°, днем +18°. В воскресенье - небольшая облачность, +12°...+18°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +5°, днем +21°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +12°...+26°, практически безоблачно.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +21°. В воскресенье температура составит +10°...+24°, ясно.

В Симферополе в субботу - ясно, +3°...+17°. В воскресенье +4°...+18°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидаетясная погода, температура ночью +4°, днем +17°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +20°, ясно.

В Краматорске в субботу будет ясно. Температура ночью 0°, днем +19°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +23°.

В Северодонецке завтра будетясно, температура ночью +3°, днем +20°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +8°, днем +25°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +2°, днем до +18°. В воскресенье ночью температура составит +9°, днем столбики термометров покажут +18°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +12°, днем +25°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью составит +16°, днем +22°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +24°. В воскресенье - пасмурно, дожди с грозами, температура +16°...+22°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +24°. В воскресенье - небольшая облачность, дождь, +11°...+18°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +18°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +12°...+18°.

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