Во Франции готовят забастовку железнодорожники, а в Финляндии – авиаторы.

Традиционно в период праздников многие популярные страны Европы охватывает транспортный хаос, поскольку люди путешествуют в эти дни больше обычного. Еще больше ситуация усугубляется, если местные транспортники решают устроить забастовку, требуя улучшения условий труда.

Так, во Франции в период с 5 по 11 мая 2025 года запланирована забастовка сотрудников национальной железнодорожной компании SNCF, пишет Le Figaro.

Изначально о планах провести акцию протеста объявили контролеры, но позже к ним присоединились и коллеги из других служб.

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Все это ставит под огрозу праздничные планы путешественников, посколько оператор SNCF уже объявил, что графики дорожного движения теперь публикуются только за 48 часов до выезда.

"Я покончила с поездами, теперь буду ездить на машине. По крайней мере, так я рассчитываю только на себя", – пожаловалась 41-летняя Мари, которая планировала поездку из Парижа в Ниццу и обратно с 8 по 11 мая.

Кроме того, столкнувшись с такой неорганизованностью, некоторые люди просто решили оставаться дома.

"Мы проведем выходные дома, и это тоже очень приятно", – заявил 59-летний Серж, который не хочет больше рисковать, устав от перебоев в работе SNCF.

Тем временем, 2 мая пассажиры финского национального перевозчика Finnair столкнулись с отменой примерно 140 рейсов из-за забастовки персонала – это может затронуть более 12 тысяч путешественников по всей Европе, сообщает The Independent.

Также уже известно, что персонал авиакомпании планирует аналогичную акцию и на 5 мая.

Как сообщал УНИАН, в начале этой недели Испанию охватил транспортный хаос из-за масштабного блэкаута.

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