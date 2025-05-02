Сегодня отрыв Windows 11 от Windows 10 сократился до меньше 10 процентов.

Через пару месяцев заканчивается срок "бесплатной" поддержки Windows 10, и все больше пользователей переходят на новую ОС от Microsoft. Аналитический портал StatCounter опубликовал ежемесячные данные по распространенности различных версий "винды".

В апреле доля компьютеров с Windows 11 выросла до 43,72%. Это рекордное значение с момента релиза операционки осенью 2021 года. Если брать в расчет данные за последний год, доля Windows 11 выросла почти на 12%.

До Windows 10 уже не так далеко – ее доля в апреле составила 52,94%. Причем в некоторых странах, в частности США, Франции и Великобритании, Windows 11 уже стала популярнее, чем "десятка".

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Другие версии Windows еще не покинули рынок полностью, но уже близки к этому: Windows 7 остается третьей по популярности Windows с долей рынка 2,4%, легендарная Windows XP занимает 0.38% рынка, меж тем Windows 8,1 установлена на 0,28% всех ПК.

Распространение Windows в Украине предоставляет несколько иные цифры. Так, доля Windows 10 все еще составляет внушительные 68.55%, а до Windows 11 обновились лишь 26,7% украинцев. При этом доля "старушки" Windows 7 составляет 3,65% по сравнению с "мировыми" 2,4%.

Напомним, бесплатная поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025-го. У желающих остаться на десятке будет возможность за 30 долларов продлить получение обновлений и патчей еще на один год. Но купить такую поддержку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

Ранее в Windows 11 нашли полезную скрытую функцию, которую стоит попробовать. Эта фича позволит пользователям оперативнее закрывать зависшие задачи без "Диспетчера задач".

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