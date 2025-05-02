В украинский прокат фильм выйдет 17 июля 2025 года.

Кинокомпания Neon представила полный трейлер научно-фантастической драмы "Жизнь Чака" (The Life of Chuck) по одноименной повести "короля ужасов" Стивена Кинга.

Главный герой фильма – обычный человек Чак Кранц. Однако его имя внезапно становится известным на весь город благодаря поздравлению, которое появляется повсюду – на баннерах, радио, в интернете, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но говорят: если он умрет – с ним погибнет весь мир.

Главную роль в ленте исполнил британский актер Том Хиддлстон, известный по образу Локи в фильмах и сериалах Marvel, а также по ролям в фильмах "Багровый пик", "Конг: Остров Черепа", "Выживут только любовники" и многим другим.

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Между тем, маленького и юного Чака сыграли Бенджамин Паяк и Джейкоб Трембле ("Комната", "Доктор Сон").

Кроме того, в "Жизни Чака" сыграли Чиветел Эджиофор ("Доктор Стрэндж", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", "Марсианин"), Карен Гиллан (франшизы "Стражи Галактики", "Джуманджи", сериал "Доктор Кто"), Мэттью Лиллард (франшизы "Пять ночей у Фредди", "Крик"), Аннализа Бассо ("Виджа: Происхождение зла", сериалы "Сквозь снег"), К'орианка Килчер ("Новый мир", сериал "Алиенист"), Кейт Сигел ("Виджа: Происхождение зла", сериалы "Полуночная месса", "Призраки дома на холме") и другие. Ключевую роль же дедушки Чака исполнил Марк Хэмилл – легендарный Люк Скайуокер из "Звездных войн", который с начала полномасштабной войны стал амбассадором UNITED 24.

Сценаристом, режиссером, монтажером и продюсером "Жизни Чака" выступил Майк Флэнаган (хоррор-сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Полуночный клуб", "Падение дома Ашеров"), который уже не впервые работает с прозой Стивена Кинга – в частности, ранее он экранизировал произведения "Доктор Сон" и "Игра Джеральда".

Оператором фильма выступил Эбен Болтер, известный своей работой над первым сезоном "Последние из нас", а музыку к ленте написали постоянные коллаборанты Флэнагана The Newton Brothers.

"Жизнь Чака" получила приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF), где осенью 2024 года и состоялась его мировая премьера.

Критики в целом благосклонно восприняли фильм. Так, Deadline считает, что теплота и искренность ленты "могут стать секретным ингредиентом для достижения культовости", а Чейз Хатчинсон написал для The Wrap "вы почувствуете неизбежную и потрясающую тяжесть бытия, но в то же время "Жизнь Чака" поразит вас в самое сердце красотой существования", а Collider резюмировал, что фильм стал лучшей экранизацией Стивена Кинга в современном кино.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 86% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в Украине "Жизнь Чака" откроет фестиваль зрительского кино Миколайчук Open в Черновцах 14 июня, а в широкий прокат по всей стране выйдет с 17 июля.

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