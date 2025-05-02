Также на выходных ожидаются дожди с грозами и градом и сильный ветер.

На выходных в Украине ожидается неустойчивая, но очень теплая и даже жаркая погода с периодическими дождями, грозами и сильным ветром. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на "Метеопрог".

По словам эксперта, в течение ближайших дней погодные процессы в Украине будут иметь довольно динамичный характер. К нам начнет поступать неустойчивая и теплая воздушная масса с юго-запада Европы, которая вызовет дожди с грозами в северных и западных регионах Украины, а также заметно усилится ветер по всей стране.

"В субботу холодный воздух еще задержится на северо-востоке, поэтому ночью здесь возможны местами заморозки, однако уже 4 мая температура существенно повысится", - говорит синоптик.

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Погода 3 мая

На западе Украины утром и днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью +7...+12 °С, днем +20...+25 °С.

На севере днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер 7 - 12 м/с, днем местами будет усиливаться до 15 - 20 м/с. Ночью +2...+7 °С, в Сумской области на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Днем +18...+23 °С.

В центральных регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 9 - 14 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

На юге Украины в субботу будет малооблачно и сухо. Ветер 7 - 12 м/с. Температура ночью +4...+9 °С, днем +18...+23 °С.

На ходе Украины также будет сухо. Ночью +1...+6 °С, на почве и местами в воздухе заморозки 0...-5 °С. Днем +17...+22 °С.

Погода 4 мая

На западе Украины ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем по всему региону прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельных районах будут наблюдаться сильные ливни, возможны град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер 7 - 12 м/с. Ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С, на Прикарпатье и Буковине разогреет до +23...+28 °С.

На севере ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем и вечером ожидаются умеренные, местами значительные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 17 - 22 м/с. Ночью будет +7...+12 °С, а днем потеплеет до +22...+27 °С.

В центральных областях будет сухо, лишь вечером на западе Кировоградской и Черкасской областей возможны грозовые дожди. Ветер 7 - 12 м/с, днем порывы 15 - 20 м/с. Ночью +7...+12 °С, днем разогреет до +22...+27 °С.

На юге будет солнечно и сухо. Только вечером на севере Одесской области пройдут грозовые дожди. Ветер 7 - 12 м/с, утром и днем порывы 15 - 20 м/с. Ночью +6...+11 °С, днем +19...+24 °С.

На востоке Украины в конце недели будет сухо. Ветер 7 - 12 м/с, днем в Харьковской области местами порывы будут достигать 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем +20...+25 °С.

Дожди в Украине

О том, что в ближайшие дни в Украине будут идти дожди, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, осадки ожидаются в западных, северных, местами в центральных областях. На Днепропетровщине будет сухо, также погода без осадков будет преобладать на востоке и юге Украины.

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