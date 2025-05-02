Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, евро - 46,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 2 мая, вырос на 3 копейки и в среднем составляет 41,90 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 47,60 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,90 гривны за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,53 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,44 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,45 грн/евро, а курс продажи - 47,20 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 2 мая, составляет 96 736 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 025 170 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,08 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

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