Эксперт отметил, что пока что не наблюдается потенциальных угроз, которые могли бы резко что-то изменить.

Начало мая 2025 года на валютном рынке Украины будет достаточно оптимистичным. Колебания курса не удивят новизной, а спрос на валюту может быть намного ниже, из-за чего Национальный банк сможет немного ослабить свое влияние на рынок.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что на данный момент отсутствуют потенциальные угрозы, которые могли бы резко и кардинально изменить ситуацию на украинском валютном рынке.

По его прогнозу, с 5 по 11 мая курс доллара будет находится в пределах 41,2 - 41,6 гривни за доллар на межбанке и 41,2 - 41,6 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить в Украине до 11 мая 4120 – 4160 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41200 – 41600 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира на май 2025 года

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой дал свежий прогноз по курсу доллара в Украине до конца мая 2025 года. По его словам, начало сезона налоговых выплат может повлиять на валютный рынок - предложение валюты может быть выше спроса.

При этом он указал, что стоит ожидать, что курсовые показатели межбанка и наличного рынка снова выровняются, а разница между курсами будет почти нулевой.

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