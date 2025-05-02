В Украине ожидаются заморозки, сильный ветер и скачки атмосферного давления.

В ближайшие выходные, 3 и 4 мая, в Украине ожидаются опасные явления: заморозки, грозы и сильный ветер с порывами. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Так, в ночь на субботу ожидаются заморозки на почве в Сумской, Харьковской и Луганской областях. Температура упадет до 0...-3.

В целом температура воздуха ночью на выходных будет +7...+14 градусов, в субботу на северо-востоке +2...+6 градусов. Днем 3-4 мая воздух прогреется до +18...+23 градусов, местами - до +23...+26.

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"3-4 мая в Украине местами вероятны штормовые порывы юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Осторожно!" - предупредила Наталья Диденко.

Также, по ее данным, грозы предполагаются в субботу и воскресенье в западных, северных областях и в Винницкой области. Преимущественно сухая погода ожидается на юге, востоке и в большинстве центральных областей.

Погода в Киеве - прогноз на выходные

В Киеве суббота на воскресенье ожидаются очень теплыми, днем до +23...+26 градусов, однако с периодическими грозовыми дождями.

"Атмосферное давление будет прыгать - метеопаты, приготовьтесь!" - предостерегла Наталка Диденко.

Также в течение 3-4 мая в столице будет сильный, со штормовыми порывами, юго-западный ветер.

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