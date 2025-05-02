Эти теракты рассчитаны на партнеров РФ и внутреннюю аудиторию, считает Алексей Гетьман.

Президент России Владимир Путин много лет работал в КГБ, а потому разбирается в том, как показательно устраивать теракты на своей территории. Об этом в эфире "24 канала" напомнил Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ.

"Есть информация, что они хотят что-то такое сделать. И сделать против гражданского населения. Им не жалко собственного населения. И какие-то такие вещи, я уверен, что произойдут. Но это будут, скорее всего, не подложенные в подвале мешки со взрывчаткой. А какой-то российский дрон, который прилетит, что-то разрушит и они будут нас обвинять в том, что мы "атакуем" гражданское население", - сказал Гетьман.

Эксперт добавил, что украинские дипломаты скорее всего знают эту информацию и работают с международными партнерами. В частности страны Европы и США сообщают о том, что Путин может подготовить теракты на своей территории и обвинить в этом Украину.

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"Мне кажется, эти обвинения будут больше рассчитаны на руководителей тех стран, которые к ним приедут. Чтобы они поверили в это, или сделали вид, что поверили. И для собственного населения. Цивилизованный мир в такие методы вряд ли поверит.

Парад в Москве: что известно

Ранее журналисты InformNapalm сообщили, что ФСБ отдало приказ устроить показательные теракты в нескольких регионах России на 9 мая. В то же время отмечается, что на охрану Красной площади в Москве РФ бросает все силы.

"Сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой Москве, но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попробовать в регионах, подальше от Федерального центра", - говорилось в сообщении.

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