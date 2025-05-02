Согласно публично известной информации, Украина получила не менее 78 этих пушек, начиная с весны 2022 года.

Французская самоходная гаубица CAESAR прекрасно показала себя в реалиях российско-украинской войны, хотя темпы производства этих пушек до сих пор остаются неприемлемо низкими. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express со ссылкой на публичный отчет комитета национальной обороны и вооруженных сил парламента Франции.

Так, в отчете сказано, что на украинском фронте было потеряно менее 10% поставленных Украине пушек CAESAR. Если исходить из открытых данных о том, что Силы обороны должны были получить 78 этих САУ на конец 2024 года, получается, что потеряно было не более 7 единиц.

"Объективно, учитывая интенсивность эксплуатации еще с мая 2022 года - это очень низкий показатель", - отмечает Defense Express.

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В отчете утверждается, что уровень потерь CAESAR оказался в 2-3 раза ниже, чем у некоторых других артиллерийских систем аналогичной архитектуры. Аналитики объясняют это тем, что CAESAR имеет меньшие габариты и поэтому ее легче замаскировать на позиции. Кроме того, его полевой ремонт проще, а машина имеет "аварийные системы", которые позволяют отойти с позиции после поражения.

По данным отчета, после 5 месяцев эксплуатации уровень боеготовности CAESAR составлял 60%, что тоже значительно лучше, чем у конкурентов. Так, немецкая PzH 2000 имела боеготовность лишь 32%, шведская Archer - 38%. В Defense Express объясняют такое преимущество французской пушки тем, что она имеет значительно более простую конструкцию.

Вместе с тем проблемой остаются низкие темпы производства новых пушек и сменных стволов к ним. Компания-производитель до сих пор не смогла выйти на плановые 12 САУ в месяц. По состоянию на осень прошлого года выпускалось лишь шесть артсистем в месяц.

Для сравнения, задекларированные темпы производства украинских "Богдан" сегодня составляют до 36 единиц в месяц. Хотя этот показатель, вероятно, включает не только САУ, но и прицепные "Богданы-Б".

Оружие российско-украинской войны

Как писал УНИАН, США передали Украине 10-летний запас переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Однако, когда ракеты к ним иссякли, американцы были не в состоянии поставить новые - запасов просто нет.

Также мы рассказывали, что российский агрессор превратил "Шахеды" в дроны-бомбардировщики, которые теперь разбрасывают взрывоопасные предметы над украинскими городами.

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