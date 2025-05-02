Комик Владимир Жогло похудел на 54 кило: 'Убрали 80% желудка'

По словам шоумена, он похудел из-за проблем со здоровьем.

Украинский комик, звезда шоу "Варьяты" Владимир Жогло рассказал о своем похудение на 54 кило за пол года. По его словам, он перенес операцию, во время которой ему удалили 80% желудка.

Артист добавил, что у него были проблемы со здоровьем, из-за чего ему было необходимо похудеть. Из-за нехватки времени он решился на кардинальный шаг - хирургическое вмешательство.

"Проблемы со здоровьем существовали в огромном количестве. Было два варианта выхода из этой ситуации. Первый – очень резко и самостоятельно взяться за себя и пойти путем абсолютного изменения образа жизни, что очень сложно. В общем, классические методы, но с учетом, что у меня был диабет второго типа, есть конкретная диета №9. Я понял, что из-за моей занятости и специфики деятельности очень трудно соблюдать режим. Я бы не смог этого сделать. К тому же я очень добр и редко отказываю, когда говорят: "А ну попробуй это вкусненькое". А как отказать, когда оно действительно вкусно? Мы пообщались с женой, и она настояла на втором варианте – пойти на операцию. Мне убрали 80% желудка. Осталось 20%. Это очень много, но этого достаточно для моего организма", — ошеломил звезда в интервью "Розмові".

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Жогло добавил, что после операции ему все равно следовало изменить питание. Он стал есть намного меньше, но этого ему хватает для того, чтобы насытиться.

"Все работает так, как работало раньше. Просто происходит дефицит калорий. Первые две недели ты вообще ничего не ешь и дальше постепенно. Сейчас я не могу за один раз употреблять более 150 г пищи. Это единственное мое ограничение, хоть я ем все, но в очень маленьких порциях", - отметил шоумен.

Напомним, ранее Владимир Жогло ответил, общается ли он с Сергеем Притулой.

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