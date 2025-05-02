Никаких дополнительных приспособлений для нее не понадобится.

Когда люди думают о потере жира, они обычно представляют себе длительные пробежки. Однако на самом деле вам не обязательно бегать, чтобы достичь результата. Как пишет фитнесс-тренер Тайлер Рид в статье для EatThis, с правильной комбинацией движений с собственным весом вы можете повысить частоту сердечных сокращений и разогнать метаболизм, и все это за меньшее время, чем при обычной пробежке.

"Эта тренировка быстрая, жаркая и невероятно эффективная. Она бросает вызов вашему корпусу, ногам, верхней части тела и сердечно-сосудистой системе без какого-либо оборудования. Все, что вам нужно, это ваше тело, немного места и десять минут, чтобы выложиться по полной", - пишет Рид.

Структура: 5 упражнений, 40 секунд работы / 20 секунд отдыха. Выполните два раунда.

Видео дня

1. Боковые шаги с прыжком из приседа (40 секунд)

Начните с положения полуприседа, расставив ноги на ширину бедер. Сделайте два шага вправо, оставаясь при этом низко. В конце шагов выполните быстрый прыжок с приседанием.

2. Отжимание с касанием плеча (40 секунд)

Начните с позиции отжимания, руки под плечами и ноги на ширине бедер. Выполните отжимание. В верхней точке коснитесь левого плеча правой рукой. Коснитесь правого плеча левой рукой, затем повторите всю последовательность.

3. Выпад с ударом ногой (40 секунд)

Сделайте шаг назад в обратный выпад правой ногой. Оттолкнитесь левой пяткой, чтобы встать, и немедленно ударьте правой ногой вперед.

4. Из планки Джек в прыжок (40 секунд)

Начните с положения планки с напряженным корпусом. в прыжке раздвиньте ноги широко, затем обратно. Прыгните ногами к рукам, затем прыгните обратно в планку.

5. Упражнение Skater

Начните стоять на правой ноге, слегка приподняв левую ногу. Прыгните вбок влево, мягко приземлившись на левую ногу. Сразу же прыгните обратно вправо и продолжайте чередовать.

Тренер советутет выполнять эту программу 3–4 раза в неделю. В свободные дни прогуляйтесь, растянитесь или выполните упражнения на подвижность, чтобы поддержать восстановление.

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