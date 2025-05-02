Сегодня эта территория служит напоминанием об опасности, которую несут ядерные технологии, а также об их влиянии на человека и окружающую среду.

На северо-востоке Казахстана расположено озеро Чаган - наглядное свидетельство ядерной эпохи и ее опасного наследия. Оно находится в редком скалистом регионе вблизи города Семей (ранее - Семипалатинск). На первый взгляд это обычный водоем, но другое его название - Атомное озеро - намекает на более глубокий смысл, пишет IFLScience.

В 1965 году Советский Союз осуществил подземный ядерный взрыв, в результате которого образовался кратер глубиной 100 метров и шириной 400 метров - именно он впоследствии заполнился водой и превратился в это озеро. Взрыв стал лишь одним из многочисленных, которые проводились здесь в течение десятилетий. Территория вокруг Семея была главной зоной испытаний ядерного оружия в СССР.

Первую ядерную бомбу Советский Союз взорвал именно на этом полигоне 29 августа 1949 года. Она получила название РДС-1 и стала прорывом в технологическом соревновании, что ввело СССР в ядерную эру и нарушило монополию Америки на бомбу, ознаменовав начало глобального ядерного противостояния времен Холодной войны. В общем, в Семипалатинске состоялось 456 ядерных испытаний: 116 надземных и 340 подземных.

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Здесь испытывали различные виды оружия - от делимых зарядов до мощных термоядерных устройств. Район выбрали из-за его изолированности и легкости в организации закрытой зоны. Однако полностью безлюдной территория не была - рядом существовали села, а в самом Семипалатинске, что в 150 км, проживало более миллиона человек. Несмотря на это, Советский Союз не пытался предупредить окружающее население об испытаниях.

Из-за атмосферных выбросов радиоактивных веществ жители оказались под постоянной угрозой. Они контактировали с частицами в воздухе и употребляли загрязненные продукты. Начиная с конца 1980-х годов, ученые проводили исследования, чтобы выяснить долгосрочное влияние радиации. Сейчас существует множество научных данных, указывающих на повышенный риск рака, заболеваний щитовидной железы, иммунологических нарушений и врожденных пороков развития.

В 1958 году врачи диспансера №4 в Семипалатинске вместе с Институтом биофизики Академии медицинских наук СССР уже зафиксировали, что у 22% обследованных лиц наблюдались симптомы, связанные с хронической лучевой болезнью.

Кроме физических проблем, жители региона также страдают от психологического давления, вызванного страхом за собственное здоровье. Недавние исследования подчеркивают травматические психологические последствия, которые переживают местные жители.

Последний ядерный взрыв в Семипалатинске произошел в 1989 году. Полигон окончательно закрыли после распада СССР и провозглашения независимости Казахстана. Исследования продолжаются и сейчас, поскольку ученые пытаются не только оценить долгосрочные последствия, но и предсказать возможное влияние на грядущие поколения.

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