Адвокат рассказала, какие две категории женщин ограничивают в выезде за границу.

На фоне продолжающейся войны все больше украинских женщин идут в войско защищать государство и своих близких.

Адвокат Татьяна Савченко (адвокатское бюро "Татьяны Савченко") рассказала УНИАН, кого из женщин могут мобилизовать в Украине и кто из украинок ограничен в праве выезда из страны.

Мобилизация женщин 2025 - как пойти служить

Для начала Савченко объяснила, можно ли женщине служить по контракту.

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"Заключить контракт с ВСУ могут женщины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются пригодными к службе в армии по состоянию здоровья и не имеют ограничений по заключению контракта по законодательству", - сказала адвокат.

По ее словам, женщине могут отказать в заключении контракта с ВСУ если:

ей меньше 18 лет;

у нее нет базового среднего образования;

есть проблемы со здоровьем, на основании которых по приказу 402 Минобороны она признается непригодной к службе;

есть психические расстройства;

есть непогашенная судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Если же все хорошо, то записаться добровольцем на Украину женщине - не проблема.

Савченко отметила, что сейчас никакие изменения в мобилизации женщин не планируются - она проводится добровольно.

В Украине женщины и мужчины несут службу на равных началах. Но обычно женщины могут служить в медицинских частях, в административных или технических подразделениях, а также на других должностях, которые не предусматривают участия в боевых действиях.

Вместе с тем, если у женщины нет проблем со здоровьем и она хочет выполнять боевые задачи, то, в принципе, с ее согласия она может быть мобилизована и в боевые части.

Кому из женщин запрещен выезд из Украины

Разобравшись, берут ли женщин на войну в Украине, перейдем к другому вопросу - ограничению выезда из страны.

По словам Савченко, сейчас есть фактически только две категории женщин, для которых введены ограничения по выезду за границу. Это касается некоторых госслужащих и всех женщин, которые уже проходят службу в армии на контрактной основе.

"Таким женщинам для выезда за границу нужно иметь с собой подтверждение цели поездки и указание, на какой именно период они покидают Украину. Чиновницы могут выезжать в командировку, а военные - в отпуск", - добавила адвокат.

справка Татьяна Савченко Адвокат в адвокатском бюро «Татьяны Савченко» Татьяна Савченко - адвокат Адвокатского бюро «Татьяны Савченко» Свой путь в адвокатуру начала в 2017 году, специализируясь на семейном, наследственном, банковском и финансовом праве. В 2023 году начала собственное дело, как независимый адвокат. Сейчас основными направлениями деятельности являются военное, семейное, финансовое, наследственное и хозяйственное право.

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