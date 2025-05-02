Людмила Жерновская

Там уже в разгаре весенне-летний сезон.

В Киевском зоопарке показали животных, которые с наступлением тепла выходят на улицу, чтобы проводить время в зеленых зонах.

Фотографии животных опубликованы на странице Киевского зоологического парка общегосударственного значения в социальной сети Facebook. На снимках можно увидеть как хищников, так и травоядных животных. На солнце уже нежатся медведи, тигры, львы, бегемоты и другие жители зоопарка.

"Все ближе летнее тепло, поэтому к своим открытым озерам, зеленым лужайкам и тенистым садам вышли наиболее теплолюбивые животные КиевЗоо. Поэтому цветущий парк вместе с его обитателями с радостью ждет вас каждый день".

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Летом прошлого года сообщалось, что единственной в Украине горилле Тоне исполнилось уже 50 лет. Животному устроили пикник на зеленой фазенде. Как известно, гориллы живут до 30-50 лет, поэтому это почтенный возраст.

Также зоопарк приютил капибару по имени Тоха, который жил на территории, постоянно находившейся под российскими обстрелами.

Весной 2023 года в КиевЗоо сообщали, что за год приютили почти 400 животных, которые находились в пострадавших от российского полномасштабного вторжения регионах.

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