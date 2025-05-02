Управляли самолетом из кабины без остекления, с помощью систем внешнего видения.

В РФ "впервые в мире" провели испытания для сверхзвукового гражданского самолета. По крайней мере, с такими заголовками в конце апреля вышли сообщения в ведущих кремлевских СМИ, в частности, в официальном печатном органе российского правительства.

"Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета", - заявили в Национальном исследовательском центре "Институт имени Н. Е. Жуковского".

Может показаться, что речь идет о прорыве в разработке сверхзвуковых гражданских самолетов. Однако, это в значительной степени является преувеличением.

На самом деле россияне создали летающую лабораторию на базе Як-40, который является пассажирским самолетом для местных авиалиний, разработанным в СССР еще в 1960-е годы. Сам самолет дозвуковой - его максимальная скорость составляет 546 км/ч.

Как можно видеть на видео, управляли Як-40 из кабины без остекления, с помощью систем внешнего видения на базе камер различных спектральных диапазонов. Проще говоря, пилот не мог просто посмотреть в окно.

Таким образом, россияне получили "ценные данные" для дальнейших исследований и подтвердили возможность взлета, посадки и управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления.

Стоит добавить, что сейчас Соединенные Штаты и Китай активно разрабатывают настоящие сверхзвуковые гражданские самолеты. Например, американская компания Boom создает полноценный прототип авиалайнера Overture.

Российская гражданская авиация

Недавно стало известно, что РФ планирует продлить срок службы советских пассажирских самолетов типа Як-40 с текущих 50 лет до 60-ти.

Специалисты заявили, что если российские авиакомпании могли бы приобрести более современные Ил-114-300 или ТВРС-44, то они давно бы это сделали. Но пока что компании лишь ждут начала серийного выпуска новых крылатых машин, продлевая сроки службы самолетов советского времени.

В этом году россияне фактически признали провал проекта нового "кукурузника", который получил название ЛМС-901 "Байкал".

Вас также могут заинтересовать новости: