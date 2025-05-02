Наиболее крупные суммарные потери оккупанты понесли с сентября по ноябрь 2024 года.

В 2024 году российская армия понесла самые большие потери за все время войны против Украины.

Убиты минимум 45 287 человек - почти втрое больше, чем в первый год войны и существенно больше, чем в 2023 году, когда оккупанты бились за Бахмут, пишет в своем материале Би-би-си. "В прошлом году каждый километр захваченной территории стоил России по меньшей мере 27 жизней", - написало издание.

Журналисты выясн или, что если в 2022-м и 2023-м - потери россиян были волнообразными. То в 2024 году ситуация выглядела иначе - периодов, когда потери существенно снижались, вообще не было. В начале года оккупанты вели кровопролитные бои за Авдеевку и Работино. Затем активизировали штурмы на Покровском и Торецком направлениях.

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В августе ВСУ зашли в Курскую область РФ. В ходе этого продвижения ликвидированы десятки российских солдат-срочников, оставленных прикрывать границу. Только с 6 по 13 августа были убиты 1226 российских военных.

Однако наиболее крупные суммарные потери оккупанты понесли с сентября по ноябрь 2024 года, отметил американский военный аналитик Майкл Кофман.

"Тактика российских сил состояла в проведении повторяющихся атак небольшими группами штурмовиков, рассредоточенными на разных направлениях. Это приводило к высоким потерям при относительно небольших территориальных достижениях", - объяснил Кофман.

Медленное, но неуклонное продвижение россиян создавало видимость успехов - это позволяло кремлевской пропаганде сообщать о взятии небольших населенных пунктов. 1 октября 2024 года РФ захватила важный логистический пункт - Угледар в Донецкой области.

По оценкам американского Института изучения войны (ISW), с сентября по ноябрь 2024 года россияне захватили 2 356 кв км украинской территории, но ВСУ грамотно оборонялись и обвала фронта не произошло.

"Цена этого продвижения - по меньшей мере 11 678 убитых российских военных", - сообщило издание и предупредило, что реальная цифра потерь за этот период скорее всего выше.

"Всего, по оценке ISW, в 2024 году РФ оккупировала 4 168 кв км земли. Получается, что каждый захваченный километр "стоил" жизней 27 солдат (без учета раненых)", - подсчитали журналисты.

Однако, как отметило издание, РФ восполнила потери новобранцами. "Во второй половине 2024 года Россия нарастила набор в армию. Число таких новобранцев превысило потери. И позволило Москве формировать дополнительные подразделения", - рассказал Кофман.

Такой спех издание объяснило ростом денежного вознаграждения. В частности, за прошлый год в РФ повысили единовременные выплаты за заключение новых контрактов с минобороны. Всего с начала войны средний размер выплат за подписанные контракты вырос в 80 раз. Боевые зарплаты солдат-добровольцев в 5-7 раз превышают уровень среднего заработка по большинству регионов в РФ.

На данный момент добровольцы составляют четверть всех установленных журналистами потерь у россиян.

"В 2024 году еженедельные потери добровольцев не были меньше 100 человек, а нередко превышая 240 человек. Именно добровольцы сейчас являются самой быстрорастущей категорией потерь", - сообщило издание.

В 2023–2024 годах тысячи добровольцев отправяли на войну через 10–14 дней после подписания контракта. Эксперты отметили, что такая короткая подготовка резко уменьшает шансы новобранцев выжить.

Среди регионов по абсолютному числу потерь продолжает лидировать Башкортостан - там 4836 подтвержденных убитых.

Журналисты отметили, что реальные общие потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. По оценками военных специалистов, реальные потери могут оказаться на 45%-65% выше.

"С учетом приведенной оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 164 223 до 237 211 человек", - отметили журналисты.

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