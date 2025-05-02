Предполагается, что эта система станет главной артиллерийской платформой Вооруженных сил Южной Кореи в XXI веке.

Компания Hanwha Aerospace показала новый концепт 155-мм самоходной артиллерийской установки K9A3 в рекламном видео. Как отмечают в пресс-службе компании, эта установка должна стать главной артиллерийской платформой Вооруженных сил Южной Кореи в XXI веке,.

Создание беспилотной артиллерийской системы - давняя цель Южной Кореи. Как пишет Defense Express, работы в этом направлении стартовали еще в 2018 году с постепенной модернизации модели K9 Thunder. Ключевым шагом стало внедрение автоматической системы заряжания, которая позволяет увеличить темп стрельбы в 1,5 раза и полностью исключить участие человека в процессе заряжания. Эта система впервые будет интегрирована в модификацию K9A2, которая финансируется на миллиарды долларов и рассчитана на несколько лет реализации.

К 2040 году планируется полная модернизация всех K9 Thunder до беспилотной версии.

K9A3 имеет ряд ключевых отличий. В частности, уменьшено количество экипажа: новая САУ требует только одного человека, тогда как предыдущие версии - K9A2 и K9A1 - требовали двух и пяти операторов соответственно. Для самозащиты система оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом M2 Browning калибра 12,7 мм.

Также в K9A3 реализована безэкипажная башня и новая 155-мм пушка с длиной ствола 58 калибров, обеспечивающая дальность стрельбы до 80 км активными реактивными снарядами. В предыдущих версиях использовался ствол длиной 52 калибра с максимальной дальностью 54 км. В то же время стоит упомянуть, что аналогичные испытания в США выявили проблемы с живучестью таких пушек, из-за чего от этого решения отказались.

Новая САУ будет оснащена системами искусственного интеллекта, однако функциональность этих систем пока не уточняется. Обновления коснулись и корпуса: вероятно, было усилено бронирование. Кроме того, на видео можно увидеть новые бортовые экраны и оптико-электронные блоки с камерами для обеспечения беспилотной эксплуатации.

Новинки на рынке оружия

Еще одна страна работает над созданием истребителя шестого поколения. Южная Корея может создать такой самолет примерно в 2030-х годах. Каким именно будет этот самолет пока неизвестно.

Между тем в России показали таинственную крылатую ракету, которая похожа на американскую малозаметную крылатую ракету AGM-158 JASSM. Некоторые эксперты считают, что на опубликованном ролике могли засветить "Бандероль" - оружие, которое россияне недавно начали применять против Украины. Ранее специалисты предполагали, что "Бандероль" является дроном.

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