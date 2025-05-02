Подчеркнул, что именно Россия не готова прекращать огонь и стремится к войне.

Россия, как и ни одна другая страна, нет и не будет иметь права вето на наш выбор относительно вступления в НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он подчеркнул, что Украина не воспринимает любые ограничения суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в частности, по выбору союзов и альянсов, к которым стремимся присоединиться.

"Да, мы можем не иметь сейчас консенсуса относительно членства страны в НАТО, но и в дальнейшем будем активно работать для его достижения. Однако Россия, как и ни одна другая страна нет и не будет иметь права вето на наш выбор", - подчеркнул Сибига.

Видео дня

Министр подчеркнул, что Украина готова безусловно прекращать огонь:

"Это Россия не готова и стремится к войне. Украина не пойдет на так называемый мир любой ценой. Принципиальные позиции страны относительно условий мира остаются четкими и неизменными. Во-первых, мы не пойдем на признание любых временно оккупированных территорий российскими. Во-вторых, мы не согласимся на любые ограничения по структуре численности и других характеристик Сил обороны Украины, ограничения оборонной промышленности, военной помощи союзников или присутствия их контингентов на нашей территории".

Мирные переговоры - роль НАТО

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отмечал, что НАТО вряд ли будет принимать непосредственное участие в миротворческой миссии на территории Украины после прекращения огня, ведь это может иметь последствия для обороны территории Альянса в будущем.

В СМИ прошла информация, что формулировка о членстве Украины в НАТО и о необратимости ее пути в Североатлантический Альянс исключена из нового отчета генсека Марка Рютте за 2024 год.

Ранее упоминался текст вильнюсской декларации о том, что будущее Украины - в НАТО, и Альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству.

Вас также могут заинтересовать новости: