Санкции предусматривают блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться ими.

Украина ввела новые экономические и персональные санкции против предприятий российских олигархов. Среди них - 19 энергетических компаний группы "Новатэк", 4 компании-поставщики титана в РФ, 2 металлургические компании олигарха Лисина, "Волжский абразивный завод" и "Волгабурмаш".

Санкции предусматривают блокирование активов - временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, которые прямо или косвенно принадлежат физическому или юридическому лицу, полное прекращение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение действия лицензий и других разрешений на пользование недрами, запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества.

"Новые "санкционные" указы на сайте, а санкции - в реестре СНБО. Все будем синхронизировать у партнеров", - прокомментировал введение санкций уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

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Напомним, недавно издание Украинская правда провело расследование и выяснило, что второй самый богатый человек РФ, владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, ведет активное сотрудничество с предприятиями России, которые производят ракеты, дроны и ядерное оружие. В то же время, два завода Лисина продолжают спокойно работать в пригороде Брюсселя, а сам Лисин, несмотря на тесную дружбу с Путиным - не находится под санкциями ЕС.

Ранее Власюк также заявил, что в 2023 году Россия экспортировала в ЕС металлопродукцию на сумму €3 млрд. При этом российская НЛМК, которая поставляет металлургические слябы в ЕС, одновременно является монопольным производителем в России специальной электротехнической стали, которая критически важна для российской оборонной промышленности.

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