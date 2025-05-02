Это соглашение выходит за рамки экономической, ведь посылает России четкий сигнал, что США имеют долю в этой игре, отмечают источники.

Владимир Зеленский рассчитывал, что стратегическое предложение предоставить США особый доступ к украинским природным ресурсам вызовет интерес у Дональда Трампа по поддержке Украины, пишет Financial Times.

Первые сигналы были обнадеживающими, когда президент Украины представил этот план лично Трампу в его Трамп-тауэре. Хотя накануне тот назвал Зеленского "самым большим продавцом в истории" за способность убедить США финансировать оборону Украины, во время сентябрьской встречи Трамп проявил "заинтересованность", по словам очевидцев.

Никто тогда не догадывался, насколько настойчиво Трамп будет добиваться доступа к украинским ресурсам - и насколько рискованными окажутся эти переговоры для Киева, его лидера и перспектив обороны от российской агрессии.

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Сдвиг в переговорах произошел только через семь месяцев во время новой встречи Зеленского и Трампа, на этот раз в Ватикане. Зеленский отметил в четверг:

"Фактически, теперь у нас есть первый результат встречи в Ватикане, что делает ее действительно исторической"

Путь к договоренности был сложным: месяцы жестких переговоров, острые споры в Овальном кабинете, множество критических моментов, когда все могло сорваться - даже в финальные часы перед подписанием.

Само соглашение, которое подписали в среду в Вашингтоне министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко, предусматривает участие США в разработке украинских природных ресурсов. Его значение, однако, выходит далеко за пределы экономического.

Для Украины документ - своеобразная страховка на фоне опасений, что Трамп может уступить позиции в обмен на широкую сделку с Россией. Для Трампа - это шаг к реализации обещания вернуть часть средств, потраченных США на поддержку Украины с 2022 года.

Американский бизнес получит приоритет в стратегических проектах в Украине - речь идет об алюминии, литии, титане, графите, нефти и газе. Представители администрации США заявили, что это также позволит восстановить партнерские связи с Киевом после периода нестабильности. Как отметил в комментарии изданию высокопоставленный чиновник Минфина США:

"Это партнерство будет фундаментальным для мирного процесса, который возглавляет Трамп, поскольку оно посылает России четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты имеют свою долю в игре... и привержены долгосрочному успеху Украины".

Для Украины это часть более широкой стратегии - сохранять стратегический альянс с Вашингтоном на фоне мирной инициативы Трампа.

Сначала Киев ссылался на необходимость ратификации соглашения парламентом и воздерживался от подписания. Однако нашли решение. Переговоры продолжались до позднего вечера: премьер Денис Шмыгаль созвал срочное заседание Кабмина, чтобы предоставить Свириденко полномочия подписать документ без участия Верховной Рады. Соглашение было подписано вскоре после этого.

Впоследствии опубликовали фото украинской и американской стороны с подписанными документами - символом их "сотрудничества". Свириденко также выложила селфи с улыбкой перед зданием Минфина США.

Хотя соглашение еще требует ратификации в украинском парламенте, его внедрение уже продолжается. Будущее договоренности зависит не только от формальностей, но и от того, смогут ли Зеленский и Трамп поддерживать рабочие отношения.

"Мы не выбирали между хорошим и плохим - мы выбирали между плохим и еще худшим. То, что мы получили, лучше первоначального предложения", - сказала украинский депутат Инна Совсун.

Соглашение о недрах - главные новости

Накануне США и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. От украинской стороны подписантом была первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко. Со стороны Штатов - министр финансов Скотт Бессент.

В то же время, отмечает Reuters, США и Украина могут ждать десятилетия или больше, чтобы получить финансовую выгоду от соглашения о недрах. Война, разрушенная инфраструктура и отсутствие геологических исследований размывают перспективы разработки месторождений.

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