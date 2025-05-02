Известный украинский актер перенес операцию: 'Еще семь уколов'

Сейчас Печерица ходит на костылях.

Звезда сериала "Крепостная" Александр Печерица попал в больницу. Ему сделали операцию на ноге. Несмотря на такой период, он остается в хорошем настроении.

"Заехал на ТО. Поменял летнюю резину! По мнению специалиста, пробег маленький, не бит, не крашен. Еще побегает! Лед приносят и прикладывают периодически, а вот виски пока не предлагают. Друзья, берегите свое здоровье и здоровье своих близких! Вовремя проходите все обследования!" – рассказал актер на своей странице в Инстаграмм.

Сейчас Печерица пытается ходить на костылях, однако врач его хвалит. Вскоре, по словам актера, он сможет полноценно передвигаться на своих двух ногах.

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"Мой врач меня очень хвалит, но сердце тянется к весне. Еще семь уколов и без костылей буду скакать, как юное кенгуру", — с юмором написал звезда.

Напомним, ранее актер Александр Печерица рассказал о трудностях после возвращения с фронта. Он рассказал, что сейчас хочет стать военным психологом, чтобы оказывать помощь защитникам Украины.

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