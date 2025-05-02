Попытки украинских военных восстановить позиции ничего не дали.

Российские оккупанты активизировались на направлении Малиновка-Новая Полтавка-Новооленовка Донецкой области.

Как сообщили аналитики проекта DeepState. Они добавили, что противнику удалось оккупировать Тарасовку и продвинуться возле Сухой Балки.

"Попытки восстановить положение ничего не дали, потому что россияне затянули в село уже две роты пехоты, которая сидит по всем возможным укрытиям", - говорится в сообщении проекта.

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Кроме того, враг уже малыми группами пытался зайти в Новооленевку, но был уничтожен.

"Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен", - сообщили аналитики.

Также продолжаются боевые действия возле Малиновки, где враг пытается закрепиться и "окружить подразделения дружественных сил возле развязки".

Война в Украине: новости

Украина начала эффективнее громить дронами россиян, поэтому направление развития БПЛА для Украины остается приоритетным, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Вчера DeepState раскрыл, сколько территорий Украина потеряла за апрель. Там отметили, что враг особенно активно захватывал украинские территории в конце марта и начале апреля.

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