За эти средства можно купить 25 ракет ATACMS или один самолет F-16 без запчастей и оружия.

Разрешение США на закупку оружия для Украины на сумму 50 миллионов долларов является каплей в море для удовлетворения текущих потребностей ВСУ. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV, отвечая на вопрос, является ли сумма в 50 млн долларов на закупку оружия ощутимой, если учитывать реалии боевых действий на фронте.

Как отметил Нарожный, например, один артиллерийский снаряд калибра 155 мм стоит примерно 3 тысячи долларов. "Десять тысяч выстрелов - это 30 миллионов долларов", - сообщил эксперт.

В то же время, если брать во внимание последний большой пакет помощи во времена администрации президента США Джо Байдена объемом более 60 млрд долларов, и если его разделить на 365 дней, то получится примерно 150 млн долларов в сутки.

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"То есть, 50 млн, другими словами - это капля в море в наших потребностях, которые у нас есть", - подчеркнул Нарожный.

При этом, если эту сумму в 50 млн направить на авиацию, то теоретически можно приобрести один истребитель F-16 без запчастей и оружия к нему:

"Если мы померяем ракетами ATACMS, которые стоят примерно 2 млн долларов за единицу - это 25 ракет. Якобы неплохое количество. Если померить ракетами "Петриот" - есть разные ракеты, есть разные цены для внутреннего потребителя и для внешнего, для экспорта, то одна ракета стоит от 2 до 10 млн долларов. То есть, это отражение одной ракетной атаки на какой-то областной центр Украины. То есть, это небольшие деньги".

Помощь США для Украины

Как сообщал УНИАН, на этой неделе появилась информация, что впервые с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Государственный департамент США проинформировал Конгресс о намерении дать разрешение на экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

Это разрешение было подано в соответствии с законом о контроле за экспортом вооружения, который предоставляет президенту США полномочия контролировать импорт и экспорт оборонных товаров и услуг.

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