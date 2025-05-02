Доллар пошел вверх, евро снизился: свежий курс валют в 'ПриватБанке'

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,62 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 2 мая, подорожал на 10 копеек и составляет 41,80 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек - до 47,60 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривны, а евро - по курсу 46,60 гривен за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 41,84 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 2 мая, также остался неизменным и составляет 47,62 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривна ослабла на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, усилила позиции: официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,08 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 9 копеек.

В период с 5 по 11 мая на валютном рынке будет сохраняться относительное спокойствие, коридор официального курса будет находиться на привычных показателях - 41,2-41,6 грн/долл.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, кроме этого, спрос на валюту может снизиться из-за наступления сезона осуществления налоговых платежей.

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