Цифра, которую запросит Трамп, более чем на 13% превышает показатель текущего года.

Президент США Дональд Трамп запросит у Конгресса рекордные 1,01 трлн долларов на национальную безопасность к старту нового финансового года, который начнется 1 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

Осведомленные в этом вопросе источники в администрации заявили журналистам, что это более чем на 13% превышает показатель текущего года.

Предполагается, что среди главных приоритетов будут финансирование проекта ПРО "Золотой купол", кораблестроения и модернизации ядерного арсенала, а также безопасности границ. Оборонный бюджет США будет включать повышение заработной платы военных на 3,8%.

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"Общий запрос, включающий финансирование оборонной поддержки для Министерства энергетики, Федерального бюро расследований и других более мелких агентств, составляет около 3,2% ВВП, что сопоставимо с показателем на 2024 финансовый год. Это больше, чем 892,3 млрд долларов общих расходов на национальную безопасность в этом году", - пишут журналисты.

Ожидается, что бюджет будет представлен 2 мая. По данным издания, это позволит законодателям начать работу над законопроектами об ассигнованиях на 2026 финансовый год.

Отмечено, что это будет шагом вперед по сравнению с предложением, выдвинутым в ноябре бывшим министром обороны США Ллойдом Остином, который добивался одобрения пятилетнего плана, посвященного исключительно обороне. Изначально он предусматривал выделение 926,5 млрд долларов в 2026 финансовом году.

"Запрос только Пентагона составляет 961 млрд долларов по сравнению с 848,3 млрд долларов, одобренными в январе. Администрация Байдена в прошлом году прогнозировала бюджет только на оборону в размере 876,8 млрд долларов", - цитируют журналисты чиновников в Белом доме.

В издании подчеркнули, что ранее Трамп объяснил масштаб такого запроса ростом глобальных угроз.

"Мы должны строить армию. Мы очень внимательны к расходам, но армию мы должны строить", - говорил он.

Политика Трампа в отношении затрат на оборону

Как писал УНИАН, в феврале стало известно, что Маск и Трамп хотят "оптимизировать" бюджет Пентагона на сотни миллиардов долларов. По данным Financial Times, президент США утверждал, что Пентагон, годовой бюджет которого составляет около 800 млрд долларов, вскоре окажется в поле зрения "Департамента эффективности".

В то же время, Трамп заявил, что не уверен в том, что США следует тратить деньги на НАТО. Он потребовал, чтобы другие члены альянса тратили 5% своего ВВП на оборону.

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