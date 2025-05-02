Он отметил, что ситуация изменится, поскольку Украина теперь является стратегическим партнером американцев.

После подписания соглашения о недрах Вашингтон получил основания сильнее бить санкциями по РФ, поскольку Украина теперь является стратегическим партнером американцев.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Оно (соглашение, - УНИАН) является политическим документом, в первую очередь, который демонстрирует, что мы подтверждаем политическое партнерство со Штатами. И привлекаем их формально к этому партнерству. И в результате это дает основания нашему партнеру применять дополнительные механизмы давления на непредсказуемого агрессора Путина - именно для побуждения его к разумному справедливому миру", - заявил нардеп.

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Кучеренко отметил, что 500% пошлины США против союзников РФ является продуманным политическим ходом, который имеет целью давление не на Путина напрямую, а на его окружение, то есть, на олигархов и силовиков, у которых состояния в Европе.

"Они все люди так же, они все с имениями, женами, любовницами, детьми в Европе. Им деньги так же нужны для их империй, которые они построили. А эти санкции добивают их экономику", - сказал нардеп.

Соглашение о полезных ископаемых

1 мая США и Украина наконец подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Стороны договорились о создании Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в нашу страну.

Среди главных положений соглашения - равноправное партнерство нашей страны и США, защита национальной собственности Украины и отсутствие долговых обязательств Украины перед США. Также отмечается, что именно украинская сторона будет определять, где и что будут добывать.

Кроме этого стало известно, на какие именно природные ресурсы распространяется соглашение об ископаемых. Соответствующий перечень природных ресурсов представил УНИАН.

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