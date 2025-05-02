Эти краснокнижные птицы известны своим очень ярким оперением.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели невероятные птицы - краснокнижные сиворакши, которые известны своим очень ярким оперением.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который также обнародовал соответствующее видео.

"Непревзойденная сиворакша уже прилетела из Африки в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" и активно ищет свободные норы на склонах лиманов. А если они заняты пустельгами, то формирует новые", - рассказал ученый.

Видео дня

Согласно открытым источникам, сиворакша евразийская - единственный вид рода сиворакшеподобных, который водится в Украине. По размерам эта птичка немного меньше обычного голубя, а размах крыльев составляет 66-73 см. У взрослой птицы в окраске преобладает яркий зеленовато-синий цвет, передний край крыльев фиолетово-синий.

До 1970 годов гнездился по всей территории Украины, но сейчас стал очень редким. Причины изменения численности: деградация мест гнездования, применение ядохимикатов, прямое истребление хищниками, браконьерство.

Сиворакша включена в Красную книгу Украины со статусом - исчезающий.

Природа "Тузловских лиманов"

Недавно в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" заметили редкую европейскую болотную черепаху. Это единственный представитель отряда, который встречается в дикой природе Украины. Рептилия занесена в Красный список Международного союза охраны природы, в Бернскую конвенцию, запрещающую владение ими и продажу.

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